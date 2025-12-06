Tragedia questa mattina ad Acilia, vicino Roma. Un ragazzo di 30 anni ha ucciso la nonna 80enne colpendola con un martello.

Dopo il delitto avrebbe tentato di fuggire prendendo un treno della Metromare ma è stato poi fermato dalla polizia.

Stando a quanto emerso, il terribile omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. A dare l’allarme i vicini della donna, spaventati dalle urla. Il giovane avrebbe anche ferito il compagno 59enne della madre.

Al vaglio degli inquirenti le motivazioni dietro il drammatico gesto.