Un automobilista è stato sorpreso a viaggiare a 205 chilometri orari su una strada extraurbana principale dove il limite era di 110. È il dato più rilevante dei controlli effettuati nel fine settimana dalla polizia stradale in provincia di Cagliari nell’ambito dell’attività di prevenzione contro le principali cause di incidentalità.

Nel corso dei servizi, sei conducenti sono risultati positivi all’alcoltest. Per tre di loro è scattata la denuncia alla procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. Accertati anche due casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: un conducente è risultato positivo alla cannabis, un altro sia alla cannabis sia alla cocaina.

I controlli, concentrati in particolare sul lungomare Saline, a Quartu Sant’Elena, area interessata dalla movida e da eventi musicali, sono stati svolti dal personale della sezione polizia stradale di Cagliari e dei distaccamenti della provincia, con il supporto degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Quartu Sant’Elena e della polizia locale.

Per gli accertamenti sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti gli operatori si sono avvalsi del laboratorio mobile, dotato di apparecchiature che consentono di effettuare i test direttamente su strada.

L’attività è stata affiancata da iniziative di educazione stradale. Ad Assemini gli agenti hanno partecipato al campo scuola “Anch’io sono la Protezione civile 2026”, rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni, mentre a Cagliari il Pullman azzurro, l’aula multimediale della polizia di Stato dedicata all’educazione stradale, ha accolto cittadini e studenti in piazza Garibaldi con iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza alla guida.