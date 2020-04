Cagliari, fisiatri in azione al Santissima Trinità per aiutare chi esce dal tunnel del Coronavirus

Una volta sconfitta la “bestia” del Coronavirus, tornare alla normalità psicofisica rischia di non essere una passeggiata. Anzi: c’è chi resta in un letto d’ospedale anche per settimane. Al Santissima Trinità di Cagliari, il Covid Hospital del capoluogo sardo, arriva uno speciale team di fisiatri. Ad annunciarlo è Alice Marracini, moglie del direttore del presidio medico Sergio Marracini: “È stata istituita la prima unità riabilitativa Covid-19 per il recupero del decondizionamento globale dei pazienti. Una volta conclusa la fase critica dell’infezione da nuovo Coronavirus, le conseguenze legate al prolungato allettamento, le problematiche pregresse e attuali di tipo respiratorio e quelle della sfera cognitivo-emotiva richiedono un sostegno adeguato. Sebbene questa malattia si presenti principalmente con problemi respiratori conclamati, vi sono altri sintomi che emergono nella fase post acuta, sotto forma di esiti o in forma attiva”.

“I pazienti ricoverati sono persone debilitate sia fisicamente sia emotivamente: mostrano segni di astenia, difficoltà di movimento, deficit del sistema nervoso periferico e centrale, come la perdita dell’olfatto e del gusto. In molti casi, inoltre, sono confusi e disorientati.

Considerando le loro esigenze, medici fisiatri del Santissima Trinità, hanno studiato un percorso riabilitativo ad hoc. Sempre più evidente l’eccellenza dei medici e della sanità sarda”.