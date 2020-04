Cagliari, esplosione a Mulinu Becciu: grave cinquantenne precipitato dal terzo piano

Esplosione per un fuga di gas. E un uomo viene scaraventato dal terzo pian nel cortile condominiale. E ora si trova al Brotzu in gravi condizioni. L’episodio un’ora fa in piazza delle Muse.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle 10 e 30 in piazza delle Muse a Cagliari a causa di un’esplosione dovuta ad una probabile perdita di Gas.

La deflagrazione è avvenuta in una veranda al piano di una palazzina condominiale. All’interno c’era una famiglia con figli e un uomo è stato sbalzato giù dal terzo piano finendo nel cortile interno condominiale, subito soccorso e trasportato in codice rosso al Brotzu dagli operatori medico sanitario inviati con un’ambulanza dal servizio di emergenza del 118.

Le squadre dei Vigili del fuco di pronto stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e della struttura e per gli accertamenti e verifiche tecniche anche per risalire alle cause dell’incidente. I Vigili del Fuoco sul posto stanno operando anche con l’ausilio di un’autoscala e il Funzionario tecnico di guardia, per effettuare le verifiche tecniche strutturali. Su posto presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.