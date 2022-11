Muore nel sonno stroncato da un malore improvviso, addio a un 27enne di Sant’Antioco

Un dramma e, in parte, un giallo la morte di Lorenzo Basciu, ventisettenne di Sant’Antioco stroncato da un malore improvviso nel sonno. Il giovane viveva da tempo in Piemonte per motivi di lavoro. È stata la sorella a dare l’allarme, insospettita dalle mancate risposte di Lorenzo al cellulare. Nella sua abitazione sono riusciti a entrare i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Un decesso legato a un malore, con tanto di arresto cardiaco, quello di Lorenzo Basciu, che porterò la procura di Cuneo ad ordinare l’autopsia.