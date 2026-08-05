Cagliari, al Brotzu pazienti e operatori al caldo: guasto all’impianto, aria condizionata garantita solo nei blocchi operatori.

Con una nota urgente è stato comunicato ieri l’improvviso guasto “a uno dei gruppi frigoriferi a servizio del P.O. S.Michele, la capacità di produzione di acqua refrigerata risulta temporaneamente ridotta e non è attualmente sufficiente a garantire il normale raffrescamento dell’intero presidio.

II Servizio Tecnico, con il supporto della Ditta ENGIE, affidataria del contratto di manutenzione, è già impegnato con la massima urgenza nelle attività di diagnosi e ripristino del gruppo frigorifero interessato dal guasto”.

Per garantire l’aria condizionata nelle aree a maggiore criticità assistenziale, i tecnici hanno disattivato temporaneamente la linea di alimentazione dei fan coil dell’edificio, riservando la produzione di acqua refrigerata ai blocchi operatori e agli altri ambienti prioritari.

Una situazione difficile, insomma, per i pazienti e gli operatori sanitari costretti a fronteggiare le condizioni di salute precaria e il clima torrido che non da tregua.