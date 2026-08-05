Incidente stradale durante la notte lungo la Strada Statale 126 Dir Sant’Antioco – Calasetta: tre piccoli cinghiali falciati da un’auto in corsa.

Intorno alle ore 22:50, gli agenti della Compagnia Barracellare sono intervenuti in supporto all’Arma dei Carabinieri a seguito di un incidente stradale causato dall’attraversamento della fauna selvatica. Una conducente ha infatti purtroppo investito tre piccoli cinghiali che occupavano la carreggiata. “Il nostro personale ha operato, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza dell’arteria stradale e assistere nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area” spiegano i barracelli.

“Raccomandiamo a tutti gli automobilisti la massima prudenza e moderazione della velocità nelle ore notturne, lungo le strade extraurbane del nostro territorio e, in particolare, nella Statale in direzione Calasetta”.