Cagliari, è fuori pericolo il 54enne investito sabato notte in via Roma con la moglie da un 19enne neo patentato

È fuori pericolo il 54enne investito sabato notte in via Roma da un 19enne neopatentato alla guida di una Panda. L’uomo, Paolo M., è stato trasportato da un’ambulanza al Santissima Trinità in codice rosso: attualmente si trova ricoverato nel reparto di Chrirugia Generale con diverse fratture alle braccia. Non si trova più, fortunatamente, in pericolo di vita, nonostante il violento impatto: l’uomo è stato infatti sbalzato in avanti per diversi metri. Accanto a lui, sabato notte, c’era anche la moglie 53enne.

Anche per lei si è reso necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale, ma al Brotzu: attualmente si trova nel reparto di Terapia intensiva e dal principale ospedale sardo non filtra, almeno per il momento, nessun’altra informazione sulle sue condizioni. Qualche dettaglio sicuro sul suo quadro clinico potrà arrivare solo nelle prossime ore.