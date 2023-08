Cagliari, è ai domiciliari ma passeggia per la strada: 53enne arrestato in via Schiavazzi.

I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato ieri in via Schiavazzi a Cagliari, nella flagranza del reato di evasione, un 53enne del luogo, disoccupato e molto noto alle forze dell’ordine. L’uomo è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, sotto la gestione del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. È stato notato dai militari mentre camminava per strada al di fuori dei limiti orari che gli sono consentiti. L’arrestato, dopo la redazione dei verbali, è stato nuovamente ristretto ai domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.