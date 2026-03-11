Disagi e proteste nel quartiere attorno a via Salaris, a Cagliari, dove un residente segnala una situazione di degrado legata a ristagni d’acqua e cattivi odori nei pressi del mercato civico e del Teatro Lirico di Cagliari.

A denunciare il problema è Romano Franco, residente in Via Dante, che ha inviato segnalazioni e fotografie per documentare quanto accade lungo il marciapiede di via Salaris. Nelle immagini si vedono ampie pozzanghere che occupano parte del passaggio pedonale e una grata di scolo piena di rifiuti e residui.

Secondo il cittadino, la situazione provocherebbe non solo disagi alla viabilità pedonale ma anche forti odori provenienti dalle caditoie. «Sembra una sorgente sulfurea – denuncia – con miasmi che rendono difficile anche il semplice passaggio».

Il problema, spiega il residente, sarebbe presente da tempo e riguarderebbe in particolare il sistema di smaltimento delle acque piovane e delle caditoie stradali, probabilmente ostruito da rifiuti e detriti.

Per questo motivo Romano Franco chiede un intervento degli enti competenti, dal Comune di Cagliari alla società che gestisce il servizio idrico Abbanoa, fino alla ASL Cagliari, affinché venga effettuata una verifica e una pulizia delle griglie di scolo.

«È una situazione che non dovrebbe esistere in una zona così frequentata della città – conclude – e che merita attenzione e una soluzione rapida».

La segnalazione arriva da un’area centrale e molto frequentata, a pochi passi da servizi, attività commerciali e spazi culturali, e riaccende il tema della manutenzione delle strade e della rete di drenaggio urbano nel capoluogo sardo.