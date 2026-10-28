Sestu, non un caso isolato quello della donna aggredita da un uomo mascherato: ragazza inseguita da un giovane uomo straniero, sempre ieri sera, “si è nascosta nella piazzetta sino all’arrivo del papà”.

Residenti preoccupati: “Abbiamo paura, non ci sentiamo più sicuri”.

Ieri sera Donatella Matta, 69 anni, è stata aggredita alle spalle da un uomo coperto in viso con una maschera di Halloween, dell’orrore, per tenere celata la sua identità. Voleva rubarle la borsa “ma non c’è riuscito”: le urla della donna lo hanno messo in fuga.

Si trovava in via Santi, Matta ha vissuto attimi di puro terrore. È riuscita a rincasare, sotto shock, sono stati subito allertati i carabinieri che “erano in giro in perlustrazione, ma nulla” spiega la figlia.

Sempre ieri sera una ragazza “è stata inseguita da un ragazzo di colore e lei si è nascosta nella piazzetta di via Laconi. È poi andato mio marito per prenderla” spiega una cittadina.

Le reazioni dei residenti non sono mancate: sui social in tanti hanno commentato l’accaduto mostrando forte preoccupazione.

“Ci mancava solo l’uomo mascherato a Sestu.

Spero che questo individuo venga smascherato”, “adesso dobbiamo anche avere paura ad uscire per strada” si legge.

La speranza è che questi episodi non si ripetano ma intanto aumenta la paura e la percezione di una sicurezza che, ultimamente, non è più scontata come qualche anno fa.