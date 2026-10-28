Cagliari perde anche il villaggio di Natale, addio al castello di San Michele: “Traslochiamo a Sarroch”. La decisione a sorpresa degli organizzatori del Villaggio di Natale, Cagliari continua a perdere eventi: “​I miei elfi stanno sigillando gli ultimi bauli, le renne battono già gli zoccoli dall’emozione e io… beh, io ho trovato la casa perfetta per questo Natale 2026!

​Dopo gli anni indimenticabili trascorsi insieme al Castello di San Michele — dove mi avete regalato così tanto affetto da farci vincere il premio nazionale come Miglior Villaggio Natalizio Italiano agli Italive Awards 2024 — ho capito che la nostra grande famiglia aveva bisogno di più spazio per correre, sognare ed esplorare.

​Così ho preso una decisione: quest’anno trasloco!

​Ho scelto una dimora storica spettacolare, immersa nella natura: la meravigliosa Villa Siotto a Sarroch, a soli 20 km da Cagliari. Uno spazio monumentale di oltre 11 ettari di parco e giardini incantati, dominato da una villa padronale su tre piani. Non vedo l’ora di affacciarmi dal grande balcone per darvi il benvenuto appena varcherete i cancelli!