Cagliari perde anche il villaggio di Natale, addio al castello di San Michele: “Traslochiamo a Sarroch”.
La decisione a sorpresa degli organizzatori del Villaggio di Natale, Cagliari continua a perdere eventi: “I miei elfi stanno sigillando gli ultimi bauli, le renne battono già gli zoccoli dall’emozione e io… beh, io ho trovato la casa perfetta per questo Natale 2026!
Dopo gli anni indimenticabili trascorsi insieme al Castello di San Michele — dove mi avete regalato così tanto affetto da farci vincere il premio nazionale come Miglior Villaggio Natalizio Italiano agli Italive Awards 2024 — ho capito che la nostra grande famiglia aveva bisogno di più spazio per correre, sognare ed esplorare.
Così ho preso una decisione: quest’anno trasloco!
Ho scelto una dimora storica spettacolare, immersa nella natura: la meravigliosa Villa Siotto a Sarroch, a soli 20 km da Cagliari. Uno spazio monumentale di oltre 11 ettari di parco e giardini incantati, dominato da una villa padronale su tre piani. Non vedo l’ora di affacciarmi dal grande balcone per darvi il benvenuto appena varcherete i cancelli!
E non sarò solo: porterò con me una corte di nuovi amici, personaggi mai visti prima e tantissimi ospiti a sorpresa pronti a spuntare tra i viali e le stanze segrete per lasciarvi a bocca aperta!”, assicurano gli organizzatori del Villaggio di Natale che abbandona il capoluogo.