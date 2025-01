Decine di ambulanze fuori dal Policlinico, ancora solito caos, problemi di posti letto e pazienti costretti ad attendere anche ore prima di essere ricevuti e curati. La sanità sarda sempre più al collasso proprio nel giorno in cui la Fondazione Gimbe ha dichiarato che la Sardegna è quinta in Italia nella spesa per medici e proprio nei giorni in cui la politica discute della decadenza della Presidente Todde e non si vedono passi avanti in un settore strategico.