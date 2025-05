Due distinti interventi della polizia hanno portato all’arresto di due uomini a Cagliari per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il primo fermo è avvenuto nella zona di Pirri, nei pressi di Piazza delle Aquile, dove una pattuglia della Squadra Volante ha proceduto al controllo di un uomo a bordo di uno scooter. L’uomo, un 46enne cagliaritano già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, ha manifestato un forte stato di agitazione, tentando una breve fuga a piedi. Bloccato immediatamente dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione personale: occultati nelle parti intime sono stati trovati 17 involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre a 190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare non ha portato al rinvenimento di ulteriore sostanza.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P., che non ha disposto misure cautelari.

Nel secondo intervento, sempre ad opera degli agenti della Squadra Volante, una pattuglia ha fermato un’utilitaria in via Peretti con due uomini a bordo. Fin da subito è stato percepito un forte odore di marijuana provenire dal veicolo. La perquisizione ha permesso di rinvenire, sotto il sedile del passeggero, un involucro di plastica contenente circa 113 grammi di cannabis. Estendendo i controlli all’abitazione del conducente, è stata trovata una piccola quantità di sostanza e materiale per il confezionamento.

Il conducente, un 50enne cagliaritano con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, il G.I.P. ha convalidato l’arresto, senza applicare misure cautelari. Il passeggero, ritenuto estraneo all’attività di spaccio, è stato tuttavia denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.