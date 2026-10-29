La prima ciclovia è finita, ma in via Flavio Gioia, a Cagliari, restano le polemiche sui parcheggi. Le consigliere comunali di opposizione Stefania Loi e Alessandra Zedda hanno realizzato un sopralluogo video nel tratto appena completato per mostrare le modifiche alla viabilità e la scomparsa dei posti auto.

Al centro della contestazione ci sono le rassicurazioni fornite dalla Giunta, che aveva escluso l’eliminazione dei parcheggi. Secondo le due esponenti dell’opposizione, invece, la situazione sul posto dimostrerebbe il contrario: gli stalli non ci sono più e, anche ipotizzando di eliminare la pista ciclabile sull’altro lato della strada, non ci sarebbe comunque lo spazio necessario per recuperarli.

Loi e Zedda contestano così la distanza tra quanto dichiarato dall’amministrazione e ciò che emerge dal sopralluogo, chiedendo di fare chiarezza sulle conseguenze della nuova ciclovia per la sosta e per la viabilità della zona, comprese le criticità legate alle fermate degli autobus.

Il video riporta al centro del dibattito cittadino uno dei temi più discussi quando si parla di nuove piste ciclabili: come conciliare gli spazi dedicati alla mobilità sostenibile con le esigenze di chi vive, lavora e si sposta quotidianamente in città.