Oltre 11 milioni di euro per rafforzare i servizi aerei della protezione civile e garantire la campagna antincendio boschivo del 2027 e gli interventi di emergenza durante tutto l’anno. La giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente e delegata alla protezione civile, Rosanna Laconi, ha programmato le risorse per il potenziamento del dispositivo aereo regionale.

Nel dettaglio, sono previsti 7,2 milioni di euro per il servizio di pilotaggio degli elicotteri medio-pesanti nella prossima campagna antincendio e quattro milioni nel triennio 2026-2028 per un servizio aereo dedicato alle attività di protezione civile. Quest’ultimo sarà finanziato con un milione nel 2026, due milioni nel 2027 e un milione nel 2028.

“Preparare la campagna antincendio significa assumere per tempo le decisioni necessarie a garantire la disponibilità dei mezzi quando servono”, sottolinea Laconi, evidenziando la necessità di assicurare un supporto aereo anche per le emergenze che si verificano al di fuori della stagione degli incendi.

Gli elicotteri medio-pesanti consentono di aumentare la capacità di trasporto e sgancio dell’acqua, trasferire rapidamente squadre specializzate e attrezzature e intervenire in aree difficilmente raggiungibili via terra. La conformazione del territorio sardo e l’estensione delle zone esposte al rischio rendono, infatti, fondamentale disporre di una flotta diversificata, in grado di adattarsi alle diverse esigenze operative.

Il nuovo servizio annuale sarà impiegato anche per la ricerca di persone disperse, il monitoraggio del territorio, il trasporto di personale e materiali e il supporto agli interventi conseguenti a calamità ed emergenze. Tra gli indirizzi della programmazione figura inoltre il posizionamento di un mezzo aereo nell’aeroporto di Cagliari, a supporto dell’organizzazione logistica della protezione civile.