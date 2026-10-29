Palpeggiamenti e molestie in palestra durante le lezioni di judo. Queste le pesanti accuse che 5 allieve hanno denunciato nei confronti del loro istruttore 68enne, originario di Siurgus Donigala ma residente a Quartu. Come riportato da Francesco Pinna su l’Unione Sarda, l’uomo è stato condannato a 7 anni per violenza sessuale e abuso dei mezzi di correzione. Come riferito dalla pm Ginevra Grilletti, a suo carico ci sarebbero messaggi, richieste di foto e comportamenti non opportuni che hanno fatto scaturire la denuncia da parte delle ragazze, assistite dai legali Sandra Mura e Raffaelnagelo Demuro.

Stando all’accusa, le ragazze avrebbero subito anche atteggiamenti inopportuni per quanto riguarda la loro forma fisica attraverso pressioni quotidiane sul peso, saune e allenamenti in tute di plastica. Oltre ai 7 anni stabiliti dal Tribunale, il 68enne, assistito dal legale Maurizio Balloi , è stato anche condannato al pagamento delle provvisionali come anticipo del risarcimento da 4 a 15 mila euro.

Entro 90 giorni, come da prassi, saranno depositate le motivazioni della sentenza e sarà possibile l’eventuale ricorso in appello.