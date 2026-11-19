Rafforzare la presenza dello Stato, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e assicurare un presidio stabile in un’area strategica della Sardegna. È questo l’obiettivo al centro dell’iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia S.A.P., che ha avviato i primi contatti per l’istituzione di un nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza nella zona compresa tra Sestu e Monastir.

La proposta nasce dalla necessità di potenziare in modo strutturale i presidi di sicurezza in un quadrante territoriale ampio, che abbraccia Sestu, San Sperate, Elmas, Monastir e Dolianova, caratterizzato da snodi viari fondamentali e da una forte zona produttiva. A rendere particolarmente strategica questa scelta è infatti la presenza della zona industriale, un polo economico vitale che richiama quotidianamente migliaia di lavoratori, imprese e operatori commerciali da tutta la Sardegna, richiedendo una riflessione approfondita sull’attuale distribuzione territoriale della Polizia di Stato.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’Hotspot di Monastir, una realtà complessa che impone specifiche esigenze sotto il profilo dell’ordine pubblico e del controllo del territorio. Proprio su questo fronte, in occasione della giornata di presentazione del Calendario della Polizia di Stato, il Ministro dell’Interno ha annunciato l’intenzione di rafforzare il presidio di Monastir attraverso l’aumento degli organici e una migliore gestione complessiva del centro; contestualmente, segnalando la crescita degli arrivi dall’Algeria verso le coste cagliaritane, il Ministro ha garantito un’attenzione particolare per l’intero territorio. Un segnale importante che conferma la centralità dell’area e rende ancora più attuale la necessità di una visione operativa d’insieme.

“Riteniamo sia arrivato il momento di affrontare concretamente il tema della presenza della Polizia di Stato in questa parte della Sardegna”, dichiara il Segretario provinciale di Cagliari del S.A.P. Rosario Trovato. “Parliamo di un comprensorio che coinvolge diversi Comuni, ospita un’importante area industriale e comprende una realtà delicata come l’Hotspot di Monastir. In questo scenario, un nuovo Commissariato rappresenterebbe un punto di riferimento fondamentale per rispondere in modo efficace alle esigenze delle comunità locali e del tessuto economico”.

Nei prossimi giorni il Sindacato di Polizia intensificherà con tutto il suo entourage il dialogo con gli esponenti politici e verrà chiesto un incontro con il nuovo Prefetto di Cagliari, affinché l’ipotesi venga sottoposta al vaglio delle autorità competenti e inserita in una programmazione complessiva della sicurezza provinciale.

“Un Commissariato non è una semplice sede amministrativa: è un presidio di legalità, uno strumento di prevenzione e un punto di contatto diretto per cittadini, lavoratori e imprese. La sicurezza va pianificata partendo dalle reali caratteristiche del territorio”.

L’istituzione del nuovo presidio consentirebbe di riorganizzare in modo più capillare i servizi di polizia nell’area, puntando su prevenzione dei reati, tutela delle attività produttive e prossimità ai cittadini, attraverso un’attenta valutazione delle competenze territoriali, delle risorse umane necessarie e della sostenibilità logistica.

“Il nostro obiettivo è trasformare questa proposta in un percorso istituzionale concreto”, conclude il Segretario del S.A.P. di Cagliari.

“La sicurezza è un diritto dei cittadini e una responsabilità delle istituzioni: investire oggi in questo territorio significa tutelare chi vive e lavora in un’area cruciale per la vita sociale ed economica della Sardegna e per questo serve un sostegno di tutta la Politica e tutte le istruzioni Pubbliche”.