Arrestato a Cagliari per detenzione e spaccio di droga: nelle prime ore del mattino i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale hanno fermato un impiegato 28enne residente in città dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di due chilogrammi di marijuana divisi in tre confezioni, due bilancini e materiale per il confezionamento.

Nel corso del blitz i militari hanno trovato anche un panetto di burro alla marijuana da 285 grammi, conservato in frigorifero, ottenuto tramite un procedimento artigianale che univa burro fuso e olio di cannabis. Un elemento ritenuto di rilievo dagli investigatori, che segnalano come questa preparazione non fosse mai emersa prima nelle attività del comando provinciale.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione rientra nel dispositivo di contrasto al traffico di stupefacenti attuato dai carabinieri di Cagliari, impegnati in servizi mirati e in un costante aggiornamento delle tecniche investigative.