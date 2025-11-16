Denunciato a Serdiana il manager di una cantina per irregolarità sulla sicurezza: i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari hanno segnalato alla procura un 79enne, amministratore delegato di un’azienda vinicola, dopo controlli svolti nella sede legale e operativa dell’impresa.
L’ispezione ha fatto emergere presunte violazioni degli obblighi del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 81 del 2008, in particolare quelli riguardanti la valutazione delle condizioni psicofisiche dei dipendenti nell’assegnazione delle mansioni.
Al termine degli accertamenti sono state contestate ammende per un totale di quasi 1900 euro. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Cagliari. L’intervento rientra nell’attività ordinaria di vigilanza dell’arma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.