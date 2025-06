Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nel contrasto al traffico di droga, già evidenziata nei giorni scorsi dai rilevanti sequestri effettuati nei depositi degli spedizionieri cittadini e richiamata dalle parole espresse ieri dal Prefetto e dal Sindaco, che hanno sottolineato sia l’importanza di un presidio costante per la sicurezza della comunità sia la necessità di una massima attenzione al fenomeno.

Questa mattina, i militari della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un trentasettenne operaio di Monserrato, sorpreso in viale Regina Elena con 106 grammi di marijuana occultati all’interno della propria auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 1,94 chilogrammi della stessa sostanza, 77 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 4.770 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

L’indagato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.