Una via che conta tante croci, una scia di sangue che ha macchiato indelebilmente l’asfalto della strada percorsa ogni giorno da centinaia di persone. Diversi gli attraversamenti pedonali presenti, nonostante ciò si corre, e anche tanto, come evidenziato più volte soprattutto dai residenti che ogni giorno a piedi devono fare i conti con il pericolo che si cela dietro il passaggio da un marciapiede all’altro. L’ultimo episodio segnalato risale a due giorni fa: una ragazza, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ha dovuto accelerare notevolmente il passo per evitare di essere investita. Le possibili soluzioni: “Attraversamenti pedonali con semaforo a chiamata o anche rialzati” chiedono i cittadini anche se il senso di responsabilità da parte degli automobilisti sarebbe l’unica norma da adottare per evitare altre tragedie “in quella dannata via”.