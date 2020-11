Cagliari, altro che auto lockdown: domenica boom al Poetto, in centinaia a prendere il sole. Un vero e proprio “assalto” al litorale, come vedete nella foto di Davide Loi scattata nei parcheggi al Poetto, con sole e persino bagni nel primo novembre più atipico della storia: l’Italia assediata dal virus, ma rispettando le regole (quasi tutti) tantissimi cagliaritani sono usciti a godersi il litorale in una splendida giornata di sole. Segno che la paura vera non c’è. Anzi è grande anche la voglia di libertà, pur tenendo presenti tutti gli allarmi sui contagi. Davvero tantissime le persone che non hanno voluto rinunciare alla domenica al mare, a godersi il sole, qualcuno afferma “prima che sia troppo tardi, prima che scattino le nuove limitazioni”.

Prima, insomma, di un possibile lockdown ventilato e in parte annunciato. Cagliari è anche questa: toccateci tutto, ma non il Poetto. E i parcheggi pieni a Marina Piccola, nel giorno del record dei contagi del virus in Sardegna, è una foto che in parte stupisce. “Non c’era un posto libero per parcheggiare la macchina in mattinata”, racconta chi c’è stato. Nella città del sole.