Gigi Proietti gravissimo in ospedale: è ricoverato in terapia intensiva. Italia in apprensione per le gravi condizioni dell’attore romano, che è stato ricoverato d’urgenza non per Covid ma per problemi cardiaci. Gigi Proietti ha 80 anni compiuti proprio oggi, le sue condizioni si sono aggravate nella tarda serata di ieri, in ospedale si trovano anche la sua compagna e le sue figlie sperando in buone notizie.