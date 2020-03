Cagliari, altri due positivi al Coronavirus: arrivato l’esito degli ultimi 63 esami. Per fortuna gli altri 61 test sui tamponi sono negativi, ma dunque sale in Sardegna ancora il numero dei contagiati che adesso sono 332. Conte: è la più grave crisi italiana del dopoguerra, stop a tutte le attività non essenziali in Italia, ha detto nel messaggio di questa notte il premier.