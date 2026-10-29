Un amore per il mare che le ha unite fino alla fine. Un destino crudele, quello della ricercatrice Monica Montefalcone e la sua amatissima figlia, Giorgia Sommacal, morte durante lo scorso maggio durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive.

Ora le loro ceneri riposeranno per sempre nelle splendide acque di Capo Mannu, uno dei luoghi particolarmente amato da entrambe. Una cerimonia privata celebrata nella mattinata di ieri per esaudire l’ultimo desiderio di Monica e Giorgia.

Monica Montefalcone era un’eccellenza nel suo campo: biologa marina e docente all’Università di Genova, era amatissima è stimata anche dai suoi studenti, che l’hanno ricordata più di una volta nel corso di questi mesi.

E nel cuore della biologa aveva un posto speciale proprio la Sardegna, dove tornava spessissimo e aveva istaurato rapporti umani profondi e autentici. Adesso saranno proprio le meravigliose acque sarde ad accoglierla per sempre insieme alla sua Giorgia, esattamente come avrebbero voluto.