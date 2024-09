Cagliari, allerta meteo per rischio idrogeologico: ecco le strade a rischio di Pirri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Avviso della Protezione valevole dalle 9 alle 18. Comportamenti consigliati, elenco strade di Pirri in cui è opportuno non lasciare parcheggiati i veicoli e quelle in cui possono essere spostati.

Rischio idrogeologico: allerta codice giallo a Cagliari martedì 3 settembre

A partire dalle ore 9 e sino alle ore 18 di domani, martedì 3 settembre 2024, anche nell’area di Cagliari sarà allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico.

L’avviso è della Protezione civile regionale (link più sotto).

In presenza di fenomeni temporaleschi, questi i comportamenti e le cautele consigliate: restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili ai seguenti indirizzi web: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf; http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819112835.pdf; http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf .

Per il territorio municipale di Pirri, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha diffuso un avviso, anche con l’elenco delle strade cui è opportuno non lasciare parcheggiati i veicoli e quelle in possono essere spostati (link più sotto).

AVVISO SU: https://www.sardegnaambiente.it/documenti/b56e7eec-eef8-475e-be99-3404cdec0a16_BCR_AVVISO_245_2024_del_2024.09.02.pdf Con preghiera di pubblicazione.