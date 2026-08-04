Ringraziamento e Trigesimo
Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Massimo Garau
I familiari tutti ringraziano quanti con fiori, scritti e tanto affetto
hanno partecipato al loro dolore e invitano ad unirsi in preghiera nella
Santa Messa di suffragio che verrà celebrata Lunedì 10 Agosto,
alle ore 18.30, nella Parrocchia di Sant’Elia a Cagliari.
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