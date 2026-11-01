Un gravissimo episodio di violenza è accaduto questa sera alle 19 e 30 nel quartiere Stampace a Cagliari. L’ennesimo, purtroppo, ai danni di una persona inerme e raccontato da una testimone che ha assistito alla scena. Un uomo, vicino casa della donna, è stato aggredito mentre era in monopattino da due ragazzi, descritti come algerini, che inizialmente lo hanno avvicinato con la scusa di aver perso un portafoglio.

“Subito dopo lo hanno aggredito, facendolo cadere dal monopattino e spruzzandogli dello spray al peperoncino direttamente negli occhi, da una distanza talmente ravvicinata da farlo finire a terra”, spiega la donna.

“L’uomo, completamente disorientato e dolorante, è riuscito a trascinarsi, reggendosi al monopattino, fino al portone di casa mia, cercando riparo.

Nel tentativo di soccorrerlo sono rimasta intossicata dallo spray anch’io, così come sua sorella, intervenuta per aiutarlo. La quantità di sostanza spruzzata era tale che si è creata una vera e propria nube irritante che ha invaso anche le nostre abitazioni.

I due aggressori nel frattempo sono fuggiti. Sono state chiamate le forze dell’ordine ed è intervenuta anche l’ambulanza.”

“Parliamo delle 19:30”, specifica la donna, “non delle tre del mattino. Un orario in cui chiunque può tranquillamente rientrare a casa, uscire per una commissione o semplicemente passeggiare per il proprio quartiere.

E questa volta non stiamo parlando di schiamazzi, degrado o semplici situazioni di disagio. Stiamo parlando di un’aggressione violenta, avvenuta davanti alle nostre abitazioni, che ha coinvolto indirettamente anche chi cercava soltanto di prestare soccorso.

Mi chiedo sinceramente cosa debba ancora succedere prima che venga riconosciuta la gravità della situazione e si intervenga concretamente per garantire maggiore sicurezza.

Non è possibile arrivare al punto di avere paura persino davanti al portone di casa propria.”

“Sono davvero amareggiata e arrabbiata”, conclude. “Non possiamo continuare a considerare normale tutto questo.”