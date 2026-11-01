Un nuovo episodio di violenza ha allertato e indignato i residenti del quartiere Stampace a Cagliari. Questa sera infatti un uomo è stato aggredito mentre era in monopattino da due algerini. Due donne, fra cui la sorella, nel tentativo di difenderlo sono rimaste intossicate dallo spray al peperoncino utilizzato dagli aggressori. Sulla vicenda è intervenuto duramente il presidente del comitato dei residenti di Stampace, Adolfo Costa.

“Siamo ormai in mano a queste bande algerine!”, spiega Costa. “Lo diciamo senza più nasconderci . Il problema sono gli Algerini . In primis l’attenzione massima deve essere nei confronti di questi personaggi sempre più accaniti , sempre più organizzati sempre più incuranti delle conseguenze come se nulla abbiano da perdere !

Chiediamo protezione ! Pattuglie e agenti a piedi giorno e notte ! Abbiamo bisogno di sicurezza ! Di un incontro con la prefettura !

Cagliari città sicura e vivibile per tutti è un lontano ricordo!”.