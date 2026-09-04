Tragedia la notte scorsa a San Salvo, in provincia di Chieti. Una Grande Punto con a bordo Annabella Cerbone, 23 anni, e il nipote 16enne Claudio Santavenere si è scontrata- per motivi ancora in fase d’accertamento- con un’altra vettura.

Fatale l’impatto per la giovanissima zia e l’amato nipote, figlio dell’Assessora Carla Esposito. Il 16enne è morto sul colpo, mentre Annabella è stata trasportata prima all’ospedale “San Pio” di Vasto dove è stata operata e poi in elicottero, a Pescara, ma la giovane è morta prima di arrivare in struttura. Ricoverate anche le altre due persone presenti in auto con loro.

Una comunità sconvolta da una tragedia così straziante. Il sindaco Emanuela De Nicolis ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

“Davanti A UNA PERDITA COSÌ PREMATURA OGNI PAROLA SEMBRA PICCOLA …”, il messaggio della scuola di danza Trendy Dance per Annabella.

“CI STRINGIAMO VOI CON TUTTO IL CUORE…X LA SCOMPARSA DI DUE ANIME LEGATE DA UN AMORE SPECIALE ZIA E NIPOTE.

Annabella Cerbone VOGLIAMO RICORDARTI COSI SORRIDENTE SOLARE DOLCISSIMA E UNA BRAVISSIMA BALLERINA

GRAZIEEEEEEEEEEEEEE X AVERCI ONORATI DELLA TUA PRESENZA.”