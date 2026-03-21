Cagliari piange una figura familiare e amica di tutti, Roberto Cocco. Con il sorriso e la dolcezza ha toccato il cuore di chiunque lo abbia incrociato fra le strade della città. Discreto, educato verso tutti, ha regalato il suo sguardo buono con umiltà ma soprattutto libertà.

Commosso e pieno di amore il saluto dell’Associazione Giulia e i suoi amici: “Ciao bambina” questo il tuo saluto ogni sabato al mio arrivo… ora sarà per sempre così… Ciao Roberto è stato un piacere averti conosciuto… ora puoi vivere la tua “libertà”…. un abbraccio alla tua bambina da tutti noi”