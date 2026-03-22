I controlli, operati nell’ambito di un mirato servizio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Cagliari, hanno visto coinvolte pattuglie della Stazione di Stampace, di Dolianova e dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Cagliari e Dolianova. I militari hanno effettuato numerose verifiche su persone e veicoli: oltre 100 le persone controllate e circa 50 i mezzi sottoposti a verifica. Il servizio aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti.

A Cagliari, i militari della Sezione Operativa del Comando Compagnia unitamente a quelli della Stazione di Stampace, hanno tratto in arresto una donna 40enne, nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

I militari, impegnati nel corso del pattugliamento, hanno individuato la donna che camminava lungo la via del centro in atteggiamento sospetto, e hanno deciso di identificarla e sottoporla a più accurati controlli. La perquisizione personale e presso l’abitazione ha consentito di rinvenire in suo possesso oltre 3 g. di cocaina già suddivisa in dosi, debitamente sequestrate.

La donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

A Dolianova, nel medesimo ambito operativo, i Carabinieri della locale Stazione unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di mirati controlli nel locale centro abitato e in quello limitrofo di Serdiana, hanno controllato vari ragazzi tra cui tre giovani, tutti tra i 18 e 20 anni, trovati nella disponibilità di modiche quantità di hashish per uso personale, il cui possesso ne ha determinato la segnalazione al Prefetto. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi. Al termine degli accertamenti ad uno di essi, conducente dell’auto, è stata ritirata anche la patente di guida.