Cagliari, 10 pazienti positivi al pronto soccorso del Brotzu in un giorno: “Trasferiti al Ss. Trinità”

Sono dieci i pazienti risultati positivi al tampone intercettati al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu nelle ultime 24 ore. I primi 4 ieri, tutti già trasferiti al Santissima Trinità. Gli altri sei, invece, nelle ultime ore, più tre casi sospetti. Per gli ultimi contagiati l’iter sarà lo stesso: “Nelle prossime ore saranno portati al Santissima Trinità. I positivi sono stati tutti intercettati nella zona grigia”, spiegano dall’ospedale, “e, quindi, non sono nemmeno entrati nei reparti”. Una precisazione utile a far capire che è stato fatto tutto ciò che era previsto dal protocolli di intervento per evitare possibili circolazioni del virus all’interno dell’ospedale.