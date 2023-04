Cagliari, ladri in azione al Libarium, rubati due divanetti e un tavolino: “Fossi in voi riporterei tutto”

“Io fossi in voi riporterei tutto”. Così Danilo Argiolas, titolare del Libarium commenta il colpo fatto da due malviventi all’alba di stamattina. Le telecamere del locale di via Santa Croce hanno ripreso tutto. Due persone in due diversi momenti (alle 6, 15 e alle 6, 50) hanno portato via un salottino (2 divani e un tavolino). Nel primo video indossano jeans e un giubbotto, nel secondo t shirt e pantaloni corti. Uno dei due aveva un codino. Argiolas domani mattina formalizzera’ una denuncia per furto.