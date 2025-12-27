Burcei, tutto il paese partecipa alla ricerca di Cristian Carta: pasti caldi e spesa ai soccorritori, tanti i volontari in campo per ritrovare l’uomo che si è allontanato da casa il 23 dicembre alle 3 del mattino circa. “Anche oggi qui per le ricerche di Cristian”: il sindaco Simone Monni aggiorna riguardo le ricerche di Carta, 37 anni, che da giorni sembra essere scomparso nel nulla. “Grazie a tutte le forze dell’ordine in campo in questi giorni e per tutti i volontari che in un modo o nell’altro stanno dando una mano per tenere accesa la speranza”.

È stato messo in campo tanto impegno e sacrificio ma anche anche tanta solidarietà “a sostegno delle ricerche del nostro compaesano: tra volontari che girano notte e giorno a chi offre una spesa o un piatto caldo per i soccorritori”.

Si rinnova l’appello: “Se qualcuno avesse visto o vedesse qualcosa è pregato di contattare subito le forze dell’ordine”.