Sarroch, le torce della raffineria in funzione anche prima del fulmine che si è abbattuto ieri notte: “Dai nostri filmati hanno iniziato molto prima”. Un video diffuso dal Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch mostra il momento in cui il lampo è caduto: un bagliore elettrico proprio sulla raffineria, ma le torce erano già in funzione.

Una luce molto intensa ha catturato l’attenzione di tanti ieri notte: il cielo era rosso fuoco, ha destato preoccupazione poiché ben visibile in tutto l’hinterland cagliaritano. Stamattina la Saras ha comunicato che “un violento temporale con folgorazioni ha provocato una interruzione dell’alimentazione elettrica alla raffineria. Il blackout subito ha determinato la disposizione in sicurezza degli impianti con la conseguente attivazione immediata e controllata del sistema di sicurezza delle torce, come previsto dalle procedure operative. Il personale è attualmente impegnato nelle operazioni di riavviamento degli impianti, che stanno procedendo in condizioni di piena sicurezza”.