Buona notizia per i cittadini, finalmente Villa San Pietro avrà il medico di base

Dal 1 dicembre, infatti, prenderà servizio la dottoressa Alessia Mereu, che ha accettato l’incarico fino all’assegnazione definitiva, che dovrebbe avvenire nel 2023. La notizia, tanto attesa, l’ha comunicata la sindaca Marina Madeddu: “A breve, appena la dottoressa Mereu, che sta sbrigando le incombenze organizzative e con la quale sono già in contatto da diversi giorni, me li fornirà, sarà mia cura darvi comunicazione di orari e recapiti”.

Si chiude, insomma, un periodo di immensi disagi per tutti, “ma credetemi, è stato un periodo davvero difficile e faticoso anche per me, trascorso quotidianamente in interlocuzioni a tutti i livelli nella ricerca di soluzioni e di “pezze” per tamponare le diverse necessità.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla stretta sinergia con la Direzione del Distretto Cagliari Ovest e con la Direzione della ASL di Cagliari e di ARES, che ringrazio per la dedizione. Un grazie immenso anche a quei medici del circondario che in questo periodo di grande difficoltà hanno dimostrato grande sensibilità disponibilità, venendo incontro a diverse necessità della nostra comunità”.

Una problematica non indifferente che coinvolge migliaia di persone in tutta l’isola che, rimasti senza medico di base, sono costretti a lunghe file presso gli ambulatori delle guardie mediche che si sono resi disponibili, oltre l’orario di lavoro, a espletare visite e prescrizioni.