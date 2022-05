Brucia l’alt e fugge da Cagliari a Monserrato con lo scooter senza assicurazione: 23enne denunciato

Ha seminato il panico da Cagliari a Monserrato, passando per Pirri, dove ha guidato contromano. Un 23enne ha inanellato una serie di infrazioni da fare impallidire i guidatori più esperti. In sella ad uno scooter senza assicurazione e sotto sequestro, ha bruciato l’alt degli agenti della polizia Locale in via Cadello, fuggendo a tutto gas. È arrivato in via Santa Maria Chiara e l’ha attraversate tutta contromano, rischiando di provocare un incidente. Gli agenti, sin da subito, hanno cercato di raggiungerlo, dando vita ad un folle inseguimento che si è concluso a Monserrato. Il giovane è stato ritrovato nella sua abitazione.

Da una rapida verifica è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente e che aveva già guidato lo scooter, pur non potendo, negli ultimi due anni: alla fine è stato denunciato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.