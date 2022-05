Al volante senza patente e assicurazione, 3 automobilisti nei guai a Cagliari in poche ore

Senza la patente e con le auto non assicurate ma con il volante ben saldo tra le mani nelle principali strade di Cagliari. Raffica di denunce, in poche ore, da parte degli agenti della polizia Locale: tre automobilisti sono stati fermati e, dopo un rapido controllo, è emerso che non potevano guidare. Tra loro anche una vecchia conoscenza delle Forze dell’ordine, un quarantunenne già multato per lo stesso motivo nel 2020. Nessun documento di guida e, fatto ancora più grave, tutte e tre le macchine prive di assicurazione. Tre situazioni di pericolo totale, in parole più semplici.

Gli agenti del nucleo di pronto intervento della caserma di via Crespellani sequestrato tutte le macchine e, per il 41enne, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.