Bosa, temporale di 10 minuti manda il paese sott’acqua: “Non ci rimane che pescare”

C’è chi l’ha buttata sull’ironia e chi sulla rabbia. Alla fine, l’importante è che non ci siano stati feriti o dispersi. A Bosa è bastato un temporale abbastanza forte di dieci minuti per rimandare sott’acqua tutto il paese, già stremato dopo il violento maltempo dei giorni scorsi. Strade come fiumi ovunque, dal centro alla periferia. Chi ce le aveva ha subito tirato su le paratie davanti agli ingressi delle case o dei locali, per evitare di dover fare i conti con danni giganteschi. E un ristoratore del centro prende un bastone e un filo e fa finta di pescare. Dal suo amo improvvisato salta fuori davvero un pesce, ma è chiaro che l’avesse attaccato prima di gettare la lenza. Il video diventa virale sui social, scatenando anche una buona dose di ironia.

“Oggi nuova puntata di pesca il pesce. Attenzione, sta abboccando, olè, ecco il gambero rosso di Bosa. Stasera paccheri con il gambero rosso, ci vediamo alla prossima”: