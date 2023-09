Bonus benzina e bollette, il governo lavora a un decreto: ci sono anche interventi su risparmio e potere d’acquisto

Un decreto legge con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio: il governo finalmente batte un colpo e si prepara ad affrontare i temi più urgenti per le famiglie italiane. Il decreto dovrebbe approdare in consiglio dei ministri lunedì.

Si tratterebbe del decreto pensato anche per introdurre un bonus per benzina e bollette.

A quanto si apprende, il provvedimento fra quelli è all’ordine del giorno della riunione preparatoria in programma domani mattina e contiene anche una proroga di termini normativi e di versamenti fiscali.

In Sardegna, come ormai noto, la benzina ha sfondato definitivamente quota 2 euro e l’isola si piazza fra le quattro regioni più care d’Italia. Sulla galoppata dei prezzi ai distributori è intervenuto anche il Codacons, che sollecita l’intervento urgente del governo: “Non c’è più tempo, bisogna tagliare immediatamente le accise. nelle prossime settimane andrà anche peggio”, sostiene l’associazione dei consumatori. Ma dal governo, nessuna intenzione dichiarata di intervenire.

Ma anche i costi della spesa al supermercato sono diventati proibitivi. Una vera e propria emergenza sociale, su cui ora il governo ha deciso di intervenire.