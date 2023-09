Cagliari, opera d’arte a Su Siccu per salvare i ricci: “Sono a rischio estinzione”

“Mandala del Riccio” è un tributo alla specie di echinodermi più a rischio di estinzione.

L’Opera di Landart, realizzata su terreno con l’ausilio del fertilizzane Caco3, nella pineta de Su Siccu a Cagliari, proprio dove abitualmente l’amministrazione comunale autorizza il mercatino per la vendita e il consumo dei ricci, rientra fra le installazioni del progetto #ami_ca.