Alberto Urpi è il nuovo presidente dell’Anci Sardegna

Alberto Urpi è il nuovo presidente del consiglio dell’Anci Sardegna, questa mattina è stato eletto a Cagliari durante la convocazione del consiglio regionale a Cagliari presso l’Aula Consiliare del Comune in via Roma: Sindaco di Sanluri, non si esclude la sua candidatura come governatore della Sardegna. Affiancherà a Emiliano Deiana e insieme dirigeranno l’organo istituzionale che ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali, rappresentando gli interessi dei comuni dinanzi alla Regione,

promuovendo lo studio di problemi, intervenendo con propri rappresentanti ogni qualvolta si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali. Tra le altre iniziative, promuove corsi di formazione a vantaggio degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali, supporta iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, l’educazione civica dei cittadini e per sollecitare la loro partecipazione alla vita delle autonomie locali.