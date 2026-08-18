Reperire un alloggio non è semplice, gli immobili in affitto scarseggiano ma non quando si tratta di dare una mano a una famiglia che attraversa un momento “buio e difficile”: “Servirebbe per 5/6 mesi a partire dalla prossima settimana massimo prima settimana di settembre, dovrà recarsi tutti i giorni in ospedale per la chemio, sono brave persone e referenziate.

Zona Selargius Monserrato Quartu Quartucciu Pirri o anche Cagliari che abbia parcheggio vicino e ascensore se piani alti.

Non possono alloggiare purtroppo sugli alloggi vicino perché deve essere un ambiente sterile non a contatto con altre persone”. Un appello condiviso sui social e che è stato subito condiviso da decine di utenti, che dimostra come la solidarietà possa essere un grande aiuto nei momenti di difficoltà.