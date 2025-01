Dramma a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Una bimba di 3 anni si è ferita mentre maneggiava la pistola del padre trovata in casa, evidentemente incustodita. Secondo una prima ricostruzione, la bimba stava giocando in giardino quando è partito il colpo. La piccola si trova attualmente ricoverata in coma ma respira da sola. L’arma risulta legalmente denunciata e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. L’arma è stata sequestrata e le forze dell’ordine dovranno anche capire le modalità di detenzione della stessa.