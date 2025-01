Sestu, via Bologna, ancora acqua nelle strade dell’hinterland cagliaritano. L’appello di un residente, Giuseppe Zingaro: “Strada allagata da tre giorni”, “Vi era una perdita segnalata da almeno 4 mesi al comune e ad Abbanoa”, “Il giorno 30 dicembre sono venuti i tecnici che hanno scavato, non riuscendo però a tamponare la perdita d’acqua data la forte pressione”. “Abbanoa come al solito prende tempo ma non manda nessuno”, “Enorme spreco d’acqua che va per strada, entrando anche nelle cantine del condominio”. Si sarebbe per di più formata una voragine sotto al manto stradale, per cui i residenti sarebbero stati addirittura intimati di non parcheggiare le macchine per evitare eventuali cedimenti del suolo. Giuseppe prosegue: “L’acqua continua ad uscire, nessuno si avvicina”, “Ho avvisato anche i Vigili del fuoco”, “Dicendomi però che un loro sollecito ad Abbanoa non avrebbe cambiato le cose”. Durante una segnalazione fatta al comune nel mese di novembre è emerso che il tratto interessato dalla tubatura disfunzionale sia di competenza Abbanoa. “L’unico modo possibile per porre fine alla perdite sarebbe sospendere l’acqua, risolvere il problema e successivamente riaprire l’acqua, senza che si debba lasciare il condominio privo di servizio idrico inutilmente, come già successo in passato” conclude.