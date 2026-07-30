Una fogna a cielo aperto sul marciapiede, cattivi odori che rendono difficile il passaggio e una situazione che, giorno dopo giorno, continua a peggiorare. È la segnalazione arrivata alla redazione di Casteddu Online da un lettore che denuncia il degrado presente in via Tuveri a Cagliari, davanti a un negozio di ortofrutta.

Secondo quanto riferito, la perdita fognaria è presente da quasi tre mesi e, nel frattempo, l’area si sta trasformando in una vera e propria discarica a cielo aperto. “La puzza è insopportabile”, racconta il cittadino, che chiede un intervento urgente per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Il lettore sostiene di aver già segnalato il problema sia al Comune di Cagliari sia ad Abbanoa, senza però ottenere, finora, alcuna soluzione. Da qui l’appello affidato a Casteddu Online, con la speranza che la vicenda possa trovare presto una risposta e che vengano avviati gli interventi necessari per eliminare il guasto e restituire decoro e sicurezza alla zona.