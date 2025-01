Giovane sardo muore all’improvviso, addio al birraio Gabriele Tola: “Che fortuna, avere avuto un amico come te”. Mai e poi mai avremmo immaginato di trovarci e scrivere questo per una persona così importante”, il ricordo commosso degli amici della birreria dove lavorava in Sardegna. Scompare un giovane sassarese conosciutissimo, e gli amici della birreria Bno su Fb lo ricordano così, nel migliore dei modi: “Dacci il tempo di provare ad accettare quello che è successo e di versare le lacrime che non riusciamo a trattenere.

Ma ti promettiamo che i milioni di ricordi che abbiamo di te si ritingeranno di gioia e allegria.

Quella gioia e allegria che insieme alla tua capacità innata di farti voler bene avevi come dono.

Un dono più unico che raro.

Sarai sempre qui in ogni momento, in ogni pinta, in ogni canzone e in ogni risata che sarà a venire.

Adesso più che mai ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo avuto nell’avere un amico come te affianco, anche se per un tempo che avremmo voluto fosse infinitamente più lungo.