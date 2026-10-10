Continua a commuovere la storia di Bella Moka, la splendida pitbull arrivata in fin di vita alla Clinica Due Mari di Oristano. L’amore infinito e la competenza dello staff e della dottoressa Monica Pais l’hanno salvata, così come negli anni hanno salvato tanti altri cuccioli.

Il rapporto fra Bella Moka e la dottoressa Pais è stato speciale sin dal primo momento. Una sensazione difficile da non ascoltare, nonostante i timori e le paure iniziali, soprattutto dopo il dolore per la sua Palla. E ora che sono diventate inseparabili come una famiglia la dottoressa Pais, nel giorno del suo compleanno, dedica a Bella Moka un messaggio pieno d’amore in cui racconta l’unicità di questa cucciola, nonostante i tanti punti in comune con l’indimenticabile Palla.

“Beh .. ci ho tanto pensato , tanto riflettuto .. mai mi è sembrato di sostituire Palla , in nessuna occasione ho scambiato le due , ho visto , ho guardato , ho anche spiato Moka . Ho provato a lasciarla fuori , ho pensato che non era il caso , ho lasciato che la sensazione iniziale sul tavolo d’acciaio sul quale ti ho visto massacrata la prima volta svanisse , seppellita da mille altre cose .. “, scrive la dottoressa Pais. “Ho provato a vedere se si sgonfiava quella sensazione già vissuta , quello scroscio improvviso di cascata sulla pietra .

Ci ho provato , non è il momento , non è il caso ..

Ti ho chippata durante l’ultimo intervento , ma non a mio nome .

Mi sono imbattuta però nelle stesse abitudini di Palla , nello stesso modo di volermi bene , nella stessa determinazione ad amarmi ed essere riamata .

Ma oggi .. e proprio oggi mi fai gli auguri così …

Buon compleanno a me , cara Moka . Ti spetta un compito arduo , ma ti sei già dimostrata capace di essere la mia medicina , e più ti guardo e più ci vedo altro in te .

Una unica cosa : Palla non ha mai sorriso così , ed era l’unica cosa nella enormità delle cose che Palla faceva per me che avrei desiderato e che non mi avesse dato ..

Moka fa anche questo … come posso dirle di no ?”

Perché se Monica Pais ha salvato Bella Moka, Bella Moka ha salvato lei.